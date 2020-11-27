Предложено скомбинировать уколы вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций обратился к британской компании AstraZeneca с предложением скомбинировать ее вакцину и российскую вакцину Центра имени Гамалеи "Спутник V".

"Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности",— говорится в Twitter российской вакцины.

Как сообщалось, эффективность вакцины от коронавирусной инфекции британской фармацевтической компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, составила 70%.

Таковы итоги промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии.

Эффективность российской вакцины — 95%.