Путин рассказал о сценариях признания нового президента США

Россия будет работать с любым победившим на выборах президента США, сообщил российский лидер Владимир Путин.

Он назвал два способа определения победителя: либо одна из сторон признает победу другой, либо итоги выборов будут легитимно подведены. При этом Путин раскритиковал систему выборщиков, которая используется в США. "В истории США уже трижды, по-моему, это было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей. Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный",— сказал президент России, сообщает "Коммерсант".

Напомним, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций. Сообщалось, что Трамп намерен добиваться пересчета бюллетеней в двух округах Висконсина.