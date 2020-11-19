Власти Прикамья на фоне закрытия Горнозаводской ветки решили развивать трамвайные маршруты

Пермский край и "Синара-Городские транспортные решения" ("Синара-ГТР", входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины", СТМ)​ в Москве договорились о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок, в том числе развития транспортной системы городских агломераций Прикамья. Речь в соглашении идёт о развитии общественного транспорта в целом. Например, электротранспорта в городах и агломерациях региона. Сотрудничество предполагает возможность использования в данной сфере механизмов лизинга, концессии и государственно-частного партнерства, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

По словам губернатора Дмитрия Махонина,​ комплексная модернизация системы городского общественного транспорта – одно из ключевых направлений развития края. Соглашение направлено не только на разработку оптимальных схем и маршрутов пассажирских перевозок, но и на обновление подвижного состава,​ модернизацию​ ​инфраструктуры. Предлагается реализовать строительство двух новых линий на условиях ГЧП.​ ​В том числе​, до микрорайона Ива, который сейчас активно строится.​

"Куплены новые вагоны, в планах – продолжить обновление подвижного состава, в следующем году "поставить на рельсы" комплексную программу обновления трамвайного парка.​ Впервые за долгое время уделяем внимание обновлению трамвайных рельсов в Перми – на это уже выделено 500 млн руб. Планируем обновить 110 км путей", - сказал губернатор.

В частности, в Перми появится трамвайный маршрут на участке "Ива–Садовый". Ранее, на встрече с главой региона, в качестве предложения компания презентовала проект строительства новой трамвайной линии от пермского аэропорта до ул. Промышленной.

В рамках соглашения "Синара-ГТР" готова проложить трамвайную линию, реконструировать депо, обустроить сопутствующую инфраструктуру, купить подвижной состав и осуществлять перевозки. При этом концессионер возмещает свои затраты путем получения платы за период использования построенных им трамвайных путей.

Напомним, Свердловский районный суд Перми признал законной ликвидацию железной дороги между Пермь-I и Пермь-II и отказал общественнику Денису Галицкому в иске к Минобороны РФ.