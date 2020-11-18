В Коммунарке произошла разгерметизация трубы с кислородом: угрозы для пациентов нет

Разрыв трубы с кислородом произошел в больнице для больных коронавирусом в Коммунарке. По предварительным данным, повреждена обшивка корпуса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, разгерметизация кислородной линии произошла во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов.

Пострадавших нет. Угрозы для пациентов также нет.

"Соответствующие службы исправляют неисправность", - говорится в сообщении.