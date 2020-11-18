В Коммунарке завершены работы по ликвидации разгерметизации кислородной трубы

На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной трубы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава Москвы.

"Данный инцидент не представляет опасности для пациентов и персонала больницы", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии.

Пациентов в это момент в помещении не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, были переведены в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Состояние каждого пациента находится на контроле главного врача.