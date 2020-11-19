19 Ноября 2020
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Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: telegram/Mash

Главврач больницы в Коммунарке рассказал подробности об инциденте с кислородной трубой

Главврач московской больницы №40 Денис Проценко сообщил подробности об инциденте с кислородной трубой, который произошел накануне вечером.
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"У одного из корпусов резервного госпиталя произошла разгерметизация линии, подающей газы. Несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было, мы приняли решение о немедленном внутригоспитальном перемещении пациентов из соседних корпусов. Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было", - написал глава больницы в Коммунарке на своей странице в Facebook.

"Я приношу искренние извинения пациентам за причинённые неудобства, Вашим близким за беспокойство. Искренние слова признательности команде сотрудников. Четкость и профессионализм Вашей работы, ваше забота о каждом пациенте говорит мне об одном - это честь для меня руководить такой командой. Вы - Лучшие! Увидимся сейчас на обходах. Больница работает в обычном порядке", - добавил Проценко.

Напомним, ГКБ №40 с начала эпидемии стала главным московским (а может и российским) COVID-госпиталем. На сегодняшний день на лечении в больнице находятся 838 пациентов, из них 222 – в отделении реанимации, на ИВЛ – 45.

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Главврач больницы в Коммунарке рассказал подробности об инциденте с кислородной трубой

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Теги: денис проценко, больница в коммунарке, кислородная труба



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