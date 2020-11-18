ЗРПК «Панцирь-С1» вынудил Пентагон отказаться от MQ-9

Командование Военно-воздушных сил США заявило о закупке новых ударных БПЛА MQ-Next. Они призваны заменить модель MQ-9 Reaper («Жнец») на более современную. Причиной такой реформы стали сбитые над небом Ливии дроны этой модели, уверены западные журналисты.

В ноябре 2019 года новостные сводки сообщили о ликвидации американского БПЛА MQ-9 Reaper в 80 километрах от столицы Триполи — в воздушном пространстве над Тархуной. Контр-адмирал Хайди Берг подтвердил, что летательный аппарат сбили ракетой ЗРПК «Панцирь-С1». Госдепартамент США в свою очередь выступил с заявлением, что «Жнец» уничтожен бойцами частной военной компании «Вагнер».

В Пентагоне посчитали, что сбитые дроны могли попасть в руки союзников главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, включая Россию, что позволило бы им завладеть американскими технологиями. Военные не исключили, что после выявления уязвимых точек БПЛА российские инженеры внесут коррективы в программное обеспечение ЗРПК «Панцирь-С1», что позволит с легкостью сбивать MQ-9 Reaper. В результате командование ВВС США признало провал «Жнецов» и в срочном порядке приступило к поиску замены.

Изучив перспективные разработки, Соединенные Штаты выбрали более совершенную модель БПЛА — MQ-Next. Для их закупки уже согласован и подписан соответствующий приказ. Примечательно, что в ВВС США до сих пор нет понимания какими характеристиками должен обладать беспилотник, чтобы не стать легкой добычей для российских ЗРПК «Панцирь-С1».

Вице-президент компании Northrop Grumman по управлению программами Ричард Салливан ранее заявил, что ведется колоссальная работа над созданием взаимосвязанных беспилотных систем. Это будет являться главным отличием дрона будущего от его современных аналогов. По его словам, MQ-Next будет включать в себя существующие наработки, однако окончательная картина станет ясна только после требований военных, которые пока что до конца не сформулированы. Предварительно, показ боевого дрона запланирован на конец 2022 года.