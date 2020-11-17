17 Ноября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

Бывший замначальника соликамской колонии, где насиловали заключенных, предстанет перед судом

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника соликамской исправительной колонии №9, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности.

"Установлено, обвиняемый, занимая указанную должность, в сентябре 2019 года без соответствующего заключения врачей дал незаконное указание о помещении одного из заключенных в психиатрическое отделение больницы, находящейся при исправительном учреждении. Кроме того, он же не предпринял мер, которые должен был предпринять в силу занимаемой должности, с целью предотвращения нарушений режима отбывания наказания, что повлекло драку заключенных и причинение содержащимся в исправительном учреждении гражданам вреда здоровью различной степени тяжести", - говорится в сообщении прокуратуры.

Имя обвиняемого не уточняется, однако, вероятно, речь идет о Сергее Пантелееве. Ранее он занимал должность заместителя начальника колонии по оперативной работе. После скандала в исправительном учреждении он был отстранен от работы, а впоследствии уволен.

Дело будет рассматривать Соликамский городской суд Пермского края.

Напомним, осенью 2019 г. в исправительной колонии произошла серия ЧП: в социальных сетях появилось видео из соликамской исправительной колонии. На кадрах заключенные насилуют и избивают осужденного. После распространения видео, региональное управление ФСИН инициировало служебную проверку, на место выехали представители центрального аппарата ведомства. Также нарушения прав заключенных в колонии Соликамска подтвердила прокурорская проверка. Заместитель начальника колонии по оперативной работе исправительной колонии №9 Соликамска, где был избит и изнасилован заключенный, был отстранен от работы. По словам изнасилованного заключенного, якобы под покровительством руководства было организовано "унижение" еще как минимум пятерых мужчин.

По версии следствия, халатное отношение сотрудников колонии к своим обязанностям привело к тому, что днем 22 сентября осужденные совершили тяжкое преступление в отношении зэка. После на территории учреждения произошла драка. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам колонии грозит срок за халатность. Позже в колонии разгорелся новый скандал - суицидом угрожал заключенный М. 15 октября в колонии нашли повешенным заключенного Ивана Ж. 6 ноября 2019 г. стало известно, что в скандальной исправительной колонии сменилось руководство.

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Бывший замначальника соликамской колонии, где насиловали заключенных, предстанет перед судом

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Теги: превышение полномочий, халатность, уголовное дело, ИК-9, исправительная колония, суд



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