Из-за смерти заключенного прикамской исправительной колонии возбуждены уголовные дела

Из-за смерти заключенного Ивана Ж, которого 15 октября нашли повешенным в соликамской исправительной колонии №9, возбуждены уголовные дела по статьям ч 1 ст 293 УК ФР "халатность" и ч 1 ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили основателю правозащитного сайта Gulagu.net Владимиру Осечкину в Управлении ФСИН по Прикамью. Документ общественник опубликовал на своей странице в Facebook.

"Очень важно понимать, что это возможное доведение до суицида (хотя я не исключаю и версию убийства) и многие другие подобные инциденты - это не просто трагедии, это следствие полного провала реформы УИС и подтверждение системных проблем, систематических нарушений прав человека, в том числе наличие кастового деления и унижений, существования касты "опущенных", - заявил общественник.

Напомним, этой осенью в исправительной колонии произошла серия ЧП: в социальных сетях появилось видео из соликамской исправительной колонии. На кадрах заключенные насилуют и избивают осужденного. После распространения видео региональное управление ФСИН инициировало служебную проверку, на место выехали представители центрального аппарата ведомства. Также нарушения прав заключенных в колонии Соликамска подтвердила прокурорская проверка. Заместитель начальника колонии по оперативной работе исправительной колонии №9 Соликамска, где был избит и изнасилован заключенный, был отстранен от работы. По словам изнасилованного заключенного, якобы под покровительством руководства было организовано "унижение" еще как минимум пятерых мужчин.

По версии следствия, халатное отношение сотрудников колонии к своим обязанностям привело к тому, что днем 22 сентября осужденные совершили тяжкое преступление в отношении зэка. После на территории учреждения произошла драка. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам колонии грозит срок за халатность. Позже в колонии разгорелся новый скандал - суицидом угрожал заключенный М. 15 октября в колонии нашли повешенным заключенного Ивана Ж.

6 ноября стало известно, что в скандальной исправительной колонии сменилось руководство.