В Прикамье сотрудники скандальной колонии скрыли информацию о драке заключенных: один "порезал" другого

В отношении сотрудников исправительной колонии №9 Соликамска возбуждено еще одно уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По версии следователей, в августе 2017 г. между двумя осужденными вспыхнул конфликт, в результате которого один нанес другому резанные раны головы и тела. Однако сотрудники колонии скрыли информацию об этом преступлении, не став заносить инцидент в книгу регистрации сообщений о преступлениях. На поверхность это событие "всплыло" только в ноябре 2019 г. Преступление выявили УСБ ГУФСИН по Пермскому краю и органы прокуратуры.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, этой осенью в исправительной колонии произошла серия ЧП: в социальных сетях появилось видео из соликамской исправительной колонии. На кадрах заключенные насилуют и избивают осужденного. После распространения видео региональное управление ФСИН инициировало служебную проверку, на место выехали представители центрального аппарата ведомства. Также нарушения прав заключенных в колонии Соликамска подтвердила прокурорская проверка. Заместитель начальника колонии по оперативной работе исправительной колонии №9 Соликамска, где был избит и изнасилован заключенный, был отстранен от работы. По словам изнасилованного заключенного, якобы под покровительством руководства было организовано "унижение" еще как минимум пятерых мужчин.

По версии следствия, халатное отношение сотрудников колонии к своим обязанностям привело к тому, что днем 22 сентября осужденные совершили тяжкое преступление в отношении зэка. После на территории учреждения произошла драка. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам колонии грозит срок за халатность. Позже в колонии разгорелся новый скандал - суицидом угрожал заключенный М. 15 октября в колонии нашли повешенным заключенного Ивана Ж.

6 ноября стало известно, что в скандальной исправительной колонии сменилось руководство.