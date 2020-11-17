"Под завалами могут находиться люди". В Челябинске горит цех по производству пластиковых окон

В Челябинске горит цех по производству пластиковых окон. Пожару присвоен третий номер сложности, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в здании на улице Демидовская поступило в 15.20. Горение происходит на площади 300 кв.м. На месте пожара работают 137 человек и 36 единиц техники.

По факту пожара прокуратурой организована проверка. На место выехал прокурор города Роман Самойлов.

"Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать возгорание в помещении газовой котельной, под завалами могут находиться люди", - рассказали в прокуратуре.