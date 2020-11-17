В Челябинске один человек погиб при пожаре в цехе по производству пластиковых окон

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в цехе по производству пластиковых окон в Челябинске.

Напомним, в здании на улице Демидовская произошел пожар и хлопок бытового газа. Горение происходило на площади 300 кв.м. Пожару был присвоен третий номер сложности. На месте пожара работают 137 человек и 36 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание в помещении газовой котельной.

В настоящий момент пожар локализован на площади 300 кв.м.

При тушении пожара и разборе обрушенной кровли спасателями было обнаружено тело рабочего цеха. По факту смерти рабочего проводится доследственная проверка.

Еще четыре человека пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. У мужчины 26 лет ожоги 30% тела, перелом костей таза, черепно-мозговая травма, у 33-летнего мужчины диагностированы ожоги 85% тела. Третий мужчина поучил черепно-мозговую травму и ожоги лица 1-2 степени. Четвертый пострадавший получил ушиб бедра, от госпитализации он отказался.