18 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожар, цех по производству окон, (2020) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих при пожаре в цехе по производству окон

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих при пожаре в цехе по производству пластиковых окон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, днем 17 ноября в здании на улице Демидовская произошел пожар и хлопок бытового газа. Горение происходило на площади 300 кв.м. Пожару был присвоен третий номер сложности. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание в помещении газовой котельной.

При тушении пожара и разборе обрушенной кровли спасателями были обнаружены тела двух рабочих цеха. Еще четыре человека пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

По факту смерти рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица.

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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих при пожаре в цехе по производству окон

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Теги: пожар, цех, котельная, взрыв, рабочий, уголовное дело,



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