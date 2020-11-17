В ЗакСО продлили упрощенный порядок получения детских пособий до марта

17 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
пособие, дети, ребенок, выплаты, деньги, субсидии (2016) | Фото: uvuo.ru

В ЗакСО продлили упрощенный порядок получения детских пособий до марта

Сегодня на 49 заседании Законодательного собрания Свердловской области был принят закон о приостановлении действия отдельных положений областного закона "О ежемесячном пособии на ребенка".

Он подразумевает продление порядка выплаты ежемесячных пособий на ребенка до 1 марта следующего года. Таким образом, 42 тыс. получателей предоставят пособия по упрощенной в период пандемии системе без дополнительных обязательств по сбору документов и необходимости посещать учреждения для получения справок.

"Законы социального блока, принятые в этом трудном году, и выделяемые бюджетом средства серьезно поддержали семьи с детьми. Все социальные обязательства, принятые регионом до 2020 года, также исполняются в полном объеме. Кроме того, в нынешнем году мы дополнительно приняли много социальных законов, оказывающих меры поддержки малообеспеченным гражданам, ветеранам, представителям малого бизнеса. Органы власти региона делали все возможное, чтобы помочь людям справиться с трудностями, которые принесла с собой пандемия. В сравнении с прошлыми годами, в нынешнем 2020 году мы получили гораздо меньше обращений от жителей – люди понимали, что в Свердловской области принимаются исчерпывающие меры поддержки, точно и в срок исполняются все социальные обязательства", - сообщила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ЗакСО продлили упрощенный порядок получения детских пособий до марта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детские пособия, ЗакСО, выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети