В ЗакСО продлили упрощенный порядок получения детских пособий до марта

Сегодня на 49 заседании Законодательного собрания Свердловской области был принят закон о приостановлении действия отдельных положений областного закона "О ежемесячном пособии на ребенка".

Он подразумевает продление порядка выплаты ежемесячных пособий на ребенка до 1 марта следующего года. Таким образом, 42 тыс. получателей предоставят пособия по упрощенной в период пандемии системе без дополнительных обязательств по сбору документов и необходимости посещать учреждения для получения справок.

"Законы социального блока, принятые в этом трудном году, и выделяемые бюджетом средства серьезно поддержали семьи с детьми. Все социальные обязательства, принятые регионом до 2020 года, также исполняются в полном объеме. Кроме того, в нынешнем году мы дополнительно приняли много социальных законов, оказывающих меры поддержки малообеспеченным гражданам, ветеранам, представителям малого бизнеса. Органы власти региона делали все возможное, чтобы помочь людям справиться с трудностями, которые принесла с собой пандемия. В сравнении с прошлыми годами, в нынешнем 2020 году мы получили гораздо меньше обращений от жителей – люди понимали, что в Свердловской области принимаются исчерпывающие меры поддержки, точно и в срок исполняются все социальные обязательства", - сообщила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.