Володин: Комитет Крашенинникова рассмотрел "закон об экспресс-судах" с нарушением регламента

Сегодня и верхняя, и нижняя палаты российского парламента продолжают обсуждать пакет законопроектов, вносящих изменения в Семейный кодекс. Речь идет о "законе об экспресс-судах", разработанном сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, а также о законе-антиподе к уже названному, разработанному группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

Закон Клишаса-Крашенинникова стали стремительно готовить к рассмотрению, она даже был одобрен комитетом по законодательству и госстроительству Госдумы (возглавляемым Крашенинниковым). Но, как выяснилось, рассмотрение было с нарушением регламента, а депутаты всех фракций начали получать многочисленные обращения россиян, встревоженных возможностью принятия закона о 24-часовом изъятии детей из семьи по решению суда. В итоге и Мизулина, и Клишас с Крашенинниковым отозвали свои проекты. Кстати, проект Мизулиной не получил положительного отзыва в правительстве и многих других заинтересованных структурах, так что едва ли мог бы претендовать на прохождение в существующем виде.

Сегодня на пленарном заседании Госдумы глава ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Совет Думы за отказ от рассмотрения законопроекта Клишаса-Крашенинникова. "Спасибо за изъятие законопроекта, который бы так взбудоражил население. Здесь много перекосов. Мы впервые зачистили повестку до рассмотрения", - заявил политик.

Спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что члены Совета Думы сошлись во мнении, что такие законопроекты надо обсуждать "очень скрупулезно".

"Обязательно должен быть диалог с общественностью, родительским сообществом, общественной палатой. Нам надо вести диалог, когда мы рассматриваем вопросы, затрагивающие права людей. Решение комитета было принято опросным путем. Все возмущены. Это недопустимо, только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах, если мы говорим о вопросах резонансных. Давайте бережно относиться к людям", - отметил Володин. Он добавил, что был нарушен регламент.

"Законодательная инициатива людей не оставила равнодушными. Был нарушен регламент рассмотрения. Мы обращались в комитет с просьбой, чтобы он выстроил диалог с гражданским обществом, с уполномоченным по правам детей, с регионами. В думу обратился даже патриарх с просьбой внимательно рассмотреть этот вопрос. Надеюсь, такого больше не повторится. Чем сложнее законопроект, тем шире должно быть обсуждение", - отметил спикер.

Тем временем, в Совете Федерации на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству (которым руководит Клишас) сошлись Мизулина и собственно Клишас. Они, правда, были настроены вполне миролюбиво и осыпали друг друга любезностями, "заворачивая" оба своих законопроекта на отклонение. "Мы благополучно разрешили ситуацию с двумя проектами, важно начать немедленную работу по проработке темы и созданию нового решения", - заявил он. Клишас также добавил, что ни Мизулину, ни его самого не устраивает существующий закон, на том и сошлись.