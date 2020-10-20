20 Октября 2020
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наркотики наркопритон наркоманы (2007) |

Мизулина считает, что у родителей-алкоголиков и наркоманов должен быть шанс оставить детей

Замглавы комитета СФ по законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что сохранение семьи должно стать приоритетом органов опеки, даже если речь идет о семье с родителями-алкоголиками или наркоманами.
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Шанс для таких родителей остаться с детьми предусматривает пакет поправок в Семейный кодекс, который группа сенаторов во главе с Мизулиной сейчас активно продвигает. Документ находится на "нулевом чтении" в Госдуме.

"Мы предлагаем ограничивать в правах родителей-наркоманов и алкоголиков, а не лишать их родительского права сразу. Если есть медзаключение, что родители действительно являются зависимыми и злоупотребляют, то суд может им рекомендовать – а не заставить! – пройти лечение и реабилитацию. На это отводится полгода. Если по истечении шести месяцев человек ничего не сделал, то может иметь место лишение родительских прав. Если же родитель выполняет рекомендации, предпринимает какие-то меры, чтобы быть вместе с ребенком, у него есть шанс. Дети к этим родителям тянутся очень и просят помочь. Тогда возможна еще отсрочка лишения родительских прав на несколько месяцев, чтобы родители могли пройти курс лечения полностью", - рассказала Мизулина на онлайн-конференции "Укрепление института семьи: законодательные инициативы сенаторов".

Она также заявила, что группа сенаторов и экспертов планировала подготовить поправки в Гражданский процессуальный кодекс и Семейный кодекс, чтобы запретить ситуацию, когда органы опеки сами подают в суд на лишение родителя прав, и сами же готовят заключение для суда по личности родителя и характеристику на семью. По мнению Мизулиной, такая практика порождает предсказуемые решения суда, не оставляя шансов родителям. При этом она не уточнила, кто будет в таком случае проводить независимые экспертизы и давать заключения.

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Мизулина считает, что у родителей-алкоголиков и наркоманов должен быть шанс оставить детей

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Теги: елена мизулина, семейный кодекс, лишение родительских прав



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