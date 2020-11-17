Сенатор Маргарита Павлова объяснила, почему был отозван законопроект об изъятии детей из семьи

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова прокомментировала решение отозвать законопроект о порядке изъятия детей из семьи, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне было принято решение отозвать законопроекты о поправках в Семейный кодекс. Речь идет о "законе об экспресс-судах", разработанном сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, а также о законе-антиподе, разработанному группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

Маргарита Павлова является одним из соавторов законопроекта. Она сообщила, что поставила свою подпись на документе об отзыве законопроекта "семи сенаторов" из Госдумы.

"Считаю, что это правильное решение. Теперь можно не спешить, а в диалоге, сверив ценности, услышав голос общества, доработать наш пакет законопроектов, спокойно устранить недоработки, достигнуть общественного консенсуса. Направление этого консенсуса уже очевидно – это должна быть реальная защита семьи от разрушения, отказ от противопоставления прав детей правам семьи и родителей, практическая реализация конституционной презумпции добросовестности родителей. Как и требует обновленная Конституция, новые нормы должны исходить из наших традиционных семейных ценностей, а не из радикальных "ювенальных" идей, навязываемых нам разрушителями семьи", - написала на своей странице в facebook сенатор.

По ее словам, законопроект "семи сенаторов" получил общественную поддержку, и граждане просят ускорить его принятие.

"Считаю, что речь должна идти только об окончательной доработке, создании еще более цельной правовой конструкции, которой ждут российские родители. Диалог должен идти вокруг этих принципов – и мы ни в коем случае не согласимся идти здесь на концептуальные уступки. Буду делать все, чтобы в этой совместной работе в приоритете была реальная защита семьи и традиционные просемейные ценности, подходы к помощи семье, основанные на нашем, российском менталитете, не разрушение семей, а помощь и своевременная поддержка", - подчеркнула она.