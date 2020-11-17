СМИ: Pfizer может подать заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России

Фармгигант Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию своей антикоронавирусной вакцины в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, на прошлой неделе глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Pfizer пока не подавал заявку на регистрацию своей вакцины на территории России.

В начале ноября компании Pfizer и BioNTech об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Эффективность прививки составила 90%.