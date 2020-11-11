Bloomberg: Эксперты назвали преждевременным оптимизм по поводу вакцины от Pfizer и BioNTech

Результаты клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной совместно Pfizer и BioNTech, которые накануне вызвали ажиотаж и оптимизм на фондовых рынках и в европейских правительствах, не разделяют эксперты.

Даже если цифры выглядят многообещающими, вопросы о продолжительности действия вакцины остаются пока без ответа (впрочем, это же относится ко всем разрабатываемым вакцинам), отмечает Bloomberg.

Pfizer и BioNTech сообщили о положительных результатах через 11 месяцев после появления COVID-19 в Китае. Первые результаты испытания более чем на 40 тыс. добровольцах говорят об эффективности вакцины в 90% случаев.

Специалисты по вакцинам указывают, что результаты исследования пока опубликованы в пресс-релизе, а не в рецензируемом медицинском журнале. Также им удивителен рост акций других разработчиков вакцин, например, компаний Moderna и AstraZeneca, которые совместно с Оксфордским университетом разрабатывают свои препараты.