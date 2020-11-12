Центр Гамалеи спрогнозировал проблемы с транспортировкой вакцины Pfizer

У вакцины американской компании Pfizer будут большие проблемы с логистикой, полагает гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что западную вакцину нужно хранить при минус 75-80 градусов, поэтому даже в Европе хранить и перевозить ее будет сложнее, чем разработанную в центре Гамалеи вакцину Sputnik V.

Российская вакцина хранится и транспортируется при температуре не выше минус 18 градусов. Кроме того, после разморозки вакцина Pfizer хранится лишь пять дней.

С этой точки зрения преимущество Sputnik V перед вакциной Pfizer "совершенно очевидно", сказал Гинцбург "России 24".

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNTech. Как сообщалось, вакцина доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. Фармгиганты ранее договорились с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в $19,5 за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену на уровне $3-4.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что заявка на регистрацию в России вакцины от коронавируса, которую разработала американская Pfizer, не подавалась, передает Regnum.