Pfizer и BioNTech подняли оценку эффективности своей вакцины

Немецкая компания BioNTech и американская Pfizer по завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19 сообщили, что доказали эффективность препарата на уровне 95%.

Ранее говорилось об эффективности этой вакцины в 90% случаев.

Отмечается, что вакцина от коронавируса дает высокий уровень защиты через 29 дней вне зависимости от возраста, расы и национальности, пишет "Коммерсант".

Напомним, на прошлой неделе глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Pfizer пока не подавал заявку на регистрацию своей вакцины на территории России.

В начале ноября компании Pfizer и BioNTech об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Эффективность прививки составила 90%.