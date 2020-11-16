Генпрокурор РФ узнал об "оптимизации" медицины в уральском городе

Прокуратура заинтересовалась "оптимизацией" медицины в уральском городе Артемовский.

Как сообщил Накануне.RU председатель совета свердловского регионального отделения партии "Родина" Валерий Хвостов, ранее он направил обращение на имя Генерального прокурора России Игоря Краснова, в котором рассказал о готовящемся закрытии отделения общей врачебной практики в микрорайоне Кировка в Артемовском. По словам Хвостова, об этом стало известно из областных СМИ.

"Прошу вас организовать проверку законности решений, принятых главным врачом Артемовской центральной районной больницы и министерством здравоохранения Свердловской области", - отмечалось в обращении.

Как говорится в ответе надзорного ведомства (есть в распоряжении Накануне.RU), информация направлена в прокуратуру региона "для проверки доводов". Сообщается, что о принятом по итогам проверки решении Валерий Хвостов будет уведомлен дополнительно.

Напомним, также прокуратура заинтересовалась возможным массовым увольнением работников "скорой помощи" в Нижнем Тагиле. Ранее стало известно, что из тагильской "скорой" могут уволить более 150 человек из-за перевода машин на аутсорсинг.