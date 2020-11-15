В Калининграде массово отравились школьники

В Калининграде после посещения одной из школ массово заболели школьники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета по Калининградской области.

Информация об отравлении появилась в соцсетях. Начата доследственная проверка.

По данным СК, за помощью к врачам обратились семь школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ.



Следователи привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты осмотрели школьную столовую, изъяты образцы, они направлены на исследование. Глава регионального СК Дмитрий Бочаров взял ход проверки под личный контроль.