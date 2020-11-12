12 Ноября 2020
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УрГУПС, Уральский государственный университет путей сообщения (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга предложит другую площадку под бассейн УрГУПС, который хотят строить в парке

Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик провел рабочее совещание по обсуждению перспектив строительства бассейна в парке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, оно было созвано по инициативе Экологического совета при главе Екатеринбурга и Общественной палаты уральской столицы. На совещании было отмечено, что по действующему законодательству у муниципалитета нет никаких серьезных полномочий влиять на этот процесс: земля сегодня принадлежит УрГУПСу на праве бессрочного владения. В сентябре ученый совет вуза принял решение, что строительство спортивного объекта будет продолжено, с чем не согласилась определенная группа горожан, выступающая против стройки в водоохранной зоне.

Администрация Екатеринбурга подключилась к разрешению возникшей ситуации. С учетом общественной значимости вопроса в мэрии предложили найти из муниципальных резервов несколько вариантов для переноса потенциального объекта на другую, близкую к вузу территорию.

Совещание по обсуждению перспектив строительства бассейна в парке УрГУПС(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

"Участники совещания не услышали от представителей вуза ответов на вопросы, связанные со сроками возведения бассейна и возможностью рассмотрения других площадок. Пока представители УрГУПС отказались от участия университета в рабочей группе до получения необходимых документов на строительство", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что городские власти, члены Экологического совета при главе Екатеринбурга и Общественной палаты уральской столицы будут пристально следить за ситуацией и выстраивать взаимоотношения с вузом, информируя жителей о происходящем.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре этого года на территории парка УрГУПСа, где была произведена незаконная вырубка деревьев, появилась буровая установка. По словам общественников, выступающих против строительства бассейна в зеленой зоне, 20-метровая скважина понизит уровень грунтовых вод, что напрямую отразится на оставшихся деревьях.

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Мэрия Екатеринбурга предложит другую площадку под бассейн УрГУПС, который хотят строить в парке

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Теги: мэрия, бассейн, площадка, УрГУПС



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