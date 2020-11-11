Суточное количество выздоровевших от коронавируса свердловчан превысило число заболевших

На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 306 новых случаев заражения коронавирусом. 170 из них являются жителями Екатеринбурга, остальные из Артинского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Волчанска, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского и Туринского городских округов, поселка Уральский.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 39 тыс. 376, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе.

443 человека находятся в тяжелом состоянии. Из них 303 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 192 – на аппаратах ИВЛ. Состояние 1 тыс. 678 человек оценивается как средняя степень тяжести.

Также зарегистрировано еще девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 856.

При этом из медучреждений за сутки выписано еще 312 человек. Общее число выздоровевших достигло 31 тыс. 513.