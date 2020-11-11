11 Ноября 2020
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Повышение НДФЛ для доходов больше 5 млн руб. в год одобрено во втором чтении

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении проект закона о прогрессивной шкале налогообложения.

Так, ставку НДФЛ предлагается повысить с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. Ко второму чтению в документ по поручению главы кабмина РФ Михаила Мишустина были внесены поправки касательно базы расчета повышенного НДФЛ. Всего их было внесено 18, пишет "Коммерсант".

Напомним, законопроект поручил разработать президент Владимир Путин. Ожидается, что увеличение НДФЛ в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 млрд руб., в 2022 году — 64 млрд руб. и в 2023 году — 68,5 млрд руб.

Изменения планируется ввести в начале 2021 г., а поступившие в бюджет средства, по инициативе президента РФ, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 млрд руб.

"Поправки к Налоговому кодексу о 15% НДФЛ — один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается", - прокомментировал ранее поправки спикер парламента Вячеслав Володин.

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Повышение НДФЛ для доходов больше 5 млн руб. в год одобрено во втором чтении

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Теги: НДФЛ, налоги, Госдума



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