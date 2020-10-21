22 Октября 2020
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Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Госдума одобрила повышение НДФЛ до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей

Законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех, у кого доходы превышают 5 млн руб. в год принят в первом чтении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.

"Поправки к Налоговому кодексу о 15% НДФЛ — один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается", - прокомментировал поправки спикер парламента Вячеслав Володин.

Изменения планируется ввести в начале 2021 г., а поступившие в бюджет средства, по инициативе президента РФ, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 млрд руб.

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Госдума одобрила повышение НДФЛ до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей

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Теги: НДФЛ, Госдума, доходы, 15%, больные дети, налоги



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Ранее 17.09.2020 20:47 Мск В Госдуму поступили поправки об изъятии НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 млн

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