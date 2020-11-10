Захарова: В Карабахе будут только российские миротворцы

В Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах в зоне вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - сказала Захарова в эфире "Эхо Москвы".

при этом ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческая миссия будет совместной, российской и турецкой, однако это не отражено в соглашении.

Напомним, трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали руководители Армении, Азербайджана и России.

В тексте заявления, которое опубликовала сегодня пресс-служба Кремля, Турция нигде не упоминается, в том числе в вопросе миротворцев.

Россия уже отправила в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев и 470 единиц техники. Их перебросили на военно-транспортных самолетах Ил-76. Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.