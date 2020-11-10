ТМК запустила новый корпоративный интернет-сайт

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) запустила обновлённый корпоративный интернет-сайт. Как сообщает пресс-служба компании, сайт в русском и английском варианте размещён по адресам www.tmk-group.ru и www.tmk-group.com соответственно.

"Благодаря современному дизайну навигация пользователей стала удобнее, несмотря на обширную внутреннюю информационную структуру. Сайт также оптимизирован для просмотра на мобильных устройствах", - сообщают в ТМК.

На портале размещены актуальные новости о деятельности компании и её предприятий, исчерпывающие данные о продукции, в том числе премиальных резьбовых соединениях и инновационных трубных решениях ТМК. Существенное место отведено информации для акционеров и инвесторов. Кроме этого можно найти информацию и о деятельности корпоративного университета TMK2U.