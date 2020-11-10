В Ереване началась акция протеста после заявлений о прекращении войны в Карабахе

В Ереване, где находится здание правительства Армении, началась акция протеста.

Граждане не согласны с решением главы кабмина страны Никола Пашиняна о мире Нагорном Карабахе.

Здание правительства оцепили сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 9 ноября о достижении договоренностей о прекращении войны сообщил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, для него это решение стало очень трудным.

Российский президент Владимир Путин подтвердил достижение договоренности. По его словам, военные действия прекращаются с 10 ноября.

Все транспортные пути в регионе будут разблокированы, а в Карабахе разместят российских миротворцев.