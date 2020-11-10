10 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР
Никол Пашинян, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Лидеры партий Армении потребовали отставки Пашиняна из-за войны

17 партий в Армении выступили с открытым обращением, потребовав главу кабмина Никола Пашиняна покинуть свой пост, из-за "неспособности власти противостоять внутренним и внешним вызовам" во время военных действий в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что власть "продемонстрировала очевидную неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам". Авторы заявляют об ответственности, которая лежит за на властях.

Кроме отставки премьер-министра, партии требуют создание нового исполнительного органа, который сможет решать военно-политические проблемы, сообщает РБК.

Напомним, что 7 октября президент России Владимир Путин призвал все силы в Карабахе к немедленному прекращению огня. До этого президент дважды поговорил по телефону с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Тот, в свою очередь, заявлял, что расположенные в Армении российские силы могут быть использованы для обеспечения безопасности республики. Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база, а также совместная система ПВО.

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Лидеры партий Армении потребовали отставки Пашиняна из-за войны

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Теги: Пашинян, Армения, отставка



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