30 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

В Челябинской области до конца года продлены выплаты для соцработников домов-интернатов

В Челябинской области до конца года будут продлены денежные выплаты работникам социальных домов-интернатов. Соответствующие изменения на заседании одобрили депутаты Законодательного собрания Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Речь идет о специалистах, которые в настоящее время работают в домах престарелых, детских домах, обсервациях, а также в других закрытого типа социальных учреждениях. В Челябинской области с апреля 26 стационарных учреждений находились в режиме превентивной изоляции. Однако после выхода этих учреждений из режима стали фиксироваться случаи заноса коронавируса. В связи с этим было принято решение о введении режима превентивной изоляции с 18 сентября в 18 государственных стационарных учреждений. Этот режим планируется продлить в учреждениях до конца года.

Для социальных работников этих учреждений предусмотрены стимулирующие выплаты, которые по решению депутатов продлены до конца 2020 года. Денежные средства на эти цели выделяются из федерального бюджета.

"Такая мера поддержи в Челябинской области действует с весны этого года. Сначала доплаты осуществлялись за счет средств регионального и федерального бюджетов. В июле появились дополнительные федеральные средства, в связи с чем мы приняли изменения, по которым предоставили муниципалитетам право распоряжаться средствами федерального бюджета и делать доплаты. На сегодняшнем заседании мы продлили эту меру поддержки", – сообщил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.

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В Челябинской области до конца года продлены выплаты для соцработников домов-интернатов

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Теги: социальный работник, выплаты, коронавирус, ЗСО,



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