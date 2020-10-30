ЕС вводит строгие и продолжительные ограничительные меры

На экстренном саммите лидеров стран ЕС, связанном со второй волной коронавируса, было принято решение ввести строгие и очень продолжительные ограничительные меры. Об этом пишет телеграм-канал "Пул №3".

Сообщается, что лидеры стран пришли к мнению, что отмена строгих ограничений летом была преждевременной, из-за чего сейчас и началась мощная вторая волна заболеваемости. Число заражений превышает весенний уровень, хотя по смертности ситуация пока не такая тяжелая.

Было принято решение ограничить "необязательные" перемещения граждан, разработать общие меры по тестированию и вакцинации, общеевропейские правила соблюдения карантина для бессимптомных носителей и тех, кто имел контакты с зараженными. Уровень взаимодействия между государствами ЕС по борьбе с вирусом признан очень низким.

При этом границы не будут полностью закрываться, но ужесточатся требования к причинам поездки. Будут разрешены только "важные" поездки.

В последние недели страны ЕС одна за другой ужесточают ограничения. Так, с 30 октября режим самоизоляции введен по всей Франции, в Германии новые ограничительные меры вводятся со 2 ноября. Многие развлекательные заведения и заведения сферы услуг закрывают или сокращают продолжительность работы.

"Вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", – сказал президента Франции Эммануэль Макрон.

Для выхода из дома, как и весной, понадобится письменное удостоверение.

Отметим, что на Европу приходится почти половина мирового прироста новых случаев коронавируса. Bloomberg еще в августе писала, что выход Европы из карантина был ошибкой.