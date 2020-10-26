26 Октября 2020
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Общество За рубежом
флаг, Испания (2012) | Фото:zastavki.com

В Испании ввели режим повышенной готовности, который хотят продлить до мая

Правительство Испании ввело режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.

На территории страны будет действовать запрет на свободное перемещение с 23.00 до 06.00. Исключение сделали для Канарских островов для поддержки туристической отрасли. Кроме того, запрещено собираться группами более шести человек, передает РИА Новости.

Премьер-министр Педро Санчес предложил парламенту продлить эти ограничения до мая 2021 года.

На прошлой неделе Испания стала первой страной Евросоюза, где число выявленных инфицированных превысило миллион человек, сообщает Regnum. Умерли уже около 35 тысяч человек.

Напомним, Испания входит в первую пятерку стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В июле местные СМИ отмечали, что количество умерших от коронавируса в стране может быть почти на 60% больше, чем официальный показатель.

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В Испании ввели режим повышенной готовности, который хотят продлить до мая

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Теги: испания, пандемия, коронавирус, режим повышенной готовности



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