29 Октября 2020
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Политика За рубежом
полиция Берлина, Германия (2018) | Фото: kriminalnews.de

Здравоохранение ждет коллапс через несколько недель при нынешнем росте заболеваемости - Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель закрыли свои страны на общенациональный локдаун из-за второй волны коронавируса. Мировые фондовые рынки в ответ на это резко упали: крупнейшие экономики Европы вводят почти такие же жесткие ограничения как весной, когда мировая экономика оказалась в самой глубокой рецессии за многие десятилетия.

 "Вирус распространяется со скоростью, которую не предсказывали даже самые пессимистичные прогнозы. Как и всех наших соседей, нас накрыло резким ростом заболеваемости COVID-19", - заявил Макрон в телеобращении к нации.

"Мы все находимся в одинаковом положении: нас захлестнула вторая волна, которая, как мы знаем, будет тяжелее и смертоноснее первой. Я решил, что нам нужно вернуться к изоляции, которая остановила вирус", - добавил президент.

Согласно указу главы Франции, с пятницы граждане должны будут оставаться дома. Выходить можно только за покупками первой необходимости, для обращения за медпомощью. Также можно заниматься спортом на улице не более одного часа в день. На работу можно приходить только тем, без кого предприятия и компании не могут функционировать, остальные должны работать дистанционно. Школы закрываются. Как и во время весеннего карантина, любой, кто покидает свой дом, должен будет иметь при себе документ, оправдывающий пребывание на улице, - его может проверить полиция. Ограничения пока вводятся до 1 декабря.

Военная техника на улицах Парижа в связи с эпидемией коронавируса.(2020)|Фото: twitter.com/Ruptly

В Германии ограничения чуть менее жесткие. Со 2 по 30 ноября не будут работать заведения общепита и развлекательные учреждения. Школы будут работать, магазины будут работать с жесткими ограничениями по доступу.

"Нам нужно действовать, - сказала Меркель в своем обращении к нации. – Наша система здравоохранения все еще справляется с этой проблемой сегодня, но при такой скорости распространения инфекции она выйдет на предел возможностей в течение нескольких недель".

Министр Финансов Германии написал в Twitter: "Ноябрь будет месяцем истины. Растущее число инфицированных заставляет нас принимать жесткие контрмеры, чтобы победить вторую волну".

Во Франции ежедневно регистрируется более 36 тыс. новых случаев коронавируса. В Германии, которая в начале этого года пострадала не так сильно, как ее европейские соседи, наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости.

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Здравоохранение ждет коллапс через несколько недель при нынешнем росте заболеваемости - Меркель

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Теги: локдаун во франции, эммануэь макрон, ангела меркель, коллапс



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