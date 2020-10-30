Utair возобновляет маршрут Нижневартовск - Ханты-Мансийск с завтрашнего дня

Авиакомпания Utair с 31 октября возобновляет маршрут Нижневартовск – Ханты-Мансийск. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, вылеты из Нижневартовска будут осуществляться по субботам в 14.55 и понедельникам в 6.00. Обратные рейсы запланированы на субботы в 12.45 и воскресенья в 23.35. Стоимость билетов – от 3 тыс. 70 руб.



"Utair уделяет особое внимание развитию перевозок внутри домашнего региона. Самолеты ATR 72 чуть более чем за час доставят пассажиров из Нижневартовска в Ханты-Мансийск", — заявил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.