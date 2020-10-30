В центре Челябинска иномарка столкнулась с трамваем
В Челябинске автомобиль Opel Corsa врезался в трамвай. В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.
Авария произошла вечером 29 октября напротив дома № 41 по улице Цвиллинга. Водитель иномарками при совершении маневра столкнулся с трамваем.
Травмы получила пассажир легкового автомобиля, ей рекомендовано амбулаторное лечение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.