Авария произошла вечером 29 октября напротив дома № 41 по улице Цвиллинга. Водитель иномарками при совершении маневра столкнулся с трамваем.

В Челябинске автомобиль Opel Corsa врезался в трамвай. В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.

В центре Челябинска иномарка столкнулась с трамваем





