Бывший директор ВСМПО-АВИСМА выплатит компании 1,95 миллиарда

Экс-директор ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин компенсирует компании 1,95 млрд руб.. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Корпорации.

Напомним, что 28 октября текущего года Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску компании к бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах", в ходе расследования которого были выявлены хищения в размере 4 млрд руб.

16 октября в суд Свердловской области поступило заявление об утверждении мирового соглашения, постановление о котором позже и было зачитано в зале суда. Согласно ему, Корпорация не станет взыскивать с Михаила Воеводина более 4 млрд руб. Вместо этого бывший директор компании компенсирует ВСМПО-АВИСМА 1,95 млрд руб. в течение 47 дней после выхода постановления.