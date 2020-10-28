Суд прекратил иск "ВСМПО-Ависма" к бывшему гендиректору на миллиарды рублей

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" к бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину.

Напомним, в начале сентября "ВСМПО-Ависма" подало на Воеводина в суд. Сумма исковых требований превышала 4 млрд рублей. Впоследствии корпорация подала заявление об утверждении мирового соглашения.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда, заседание по делу состоялось сегодня, 28 октября.

"Прекратить производство", - говорится в принятом судебном акте.

Михаил Воеводин занимал должность генерального директора корпорации с июля 2009 по май 2020 года.

Как сообщало Накануне.RU, также "ВСМПО-Ависма" просило арестовать счета бывшего гендиректора, однако суд отказал.