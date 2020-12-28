Бывший директор ВСМПО-АВИСМА выплатит компании 1,7 миллиарда рублей компенсации

Бывший директор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин выплатит крупнейшему в мире титановому производителю 1 млрд 696 млн 500 тыс. руб. в качестве компенсации по иску. Как сообщается в определении суда об утверждении мирового соглашения, Воеводин обязуется выплатить всю сумму путем безналичного перечисления денежных средств до 31 декабря текущего года.

Напомним, что 28 октября текущего года Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску компании к бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах", в ходе расследования которого были выявлены хищения в размере 4 млрд руб.

16 октября в суд Свердловской области поступило заявление об утверждении мирового соглашения, постановление о котором позже и было зачитано в зале суда. Согласно ему, Корпорация не станет взыскивать с Михаила Воеводина более 4 млрд руб.