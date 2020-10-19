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Экономика Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

"ВСМПО-Ависма" хочет заключить мировое соглашение со своим бывшим гендиректором

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" собирается заключить мировое соглашение со своим бывшим генеральным директором Михаилом Воеводиным. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, в начале сентября "ВСМПО-Ависма" подало на Воеводина в суд. Сумма исковых требований превышает 4 млрд рублей. Заседание по делу назначено на 28 октября.

Как следует из опубликованных в картотеке данных, в конце минувшей недели корпорация подала заявление об утверждении мирового соглашения. О реакции на него Михаила Воеводина пока неизвестно.

Напомним, ранее "ВСМПО-Ависма" просило арестовать счета бывшего гендиректора. Однако суд отказал корпорации.

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"ВСМПО-Ависма" хочет заключить мировое соглашение со своим бывшим гендиректором

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Теги: ВСМПО-Ависма, Воеводин, гендиректор, суд, соглашение



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