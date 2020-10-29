29 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Универсиада-2023 в Екатеринбурге, логотип (2019) | Фото: gubernator96.ru

Универсиада-2023 обойдется региону в 21,3 миллиарда рублей

Правительство Свердловской области планирует потратить на реализацию мероприятий по проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге 21,3 млрд руб.. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Напомним, что ранее озвучивалась цифра в 87 млрд руб.

Законопроект об областном бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов был одобрен членами регионального правительства. Прогнозы на расходы бюджетных средств в Свердловской области в 2021 г. составляют 299,7 млрд, большая часть из которых (60%) традиционно пойдет на развитие социальной сферы – 200,5 млрд. Это на 13 млрд больше, чем в текущем году. 77,2 млрд руб. пойдет на финансирование образования, 81,2 – на социальную политику, 26,2 – на здравоохранение, 12,9 – на физическую культуру и спорт и 3 млрд – на культуру.

Законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период будет внесен губернатором Евгением Куйвашевым в Заксобрание Свердловской области, где работа над основным финансовым документом региона продолжится.

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Универсиада-2023 обойдется региону в 21,3 миллиарда рублей

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Теги: Универсиада-2023, бюджет



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