Универсиада-2023 обойдется региону в 21,3 миллиарда рублей

Правительство Свердловской области планирует потратить на реализацию мероприятий по проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге 21,3 млрд руб.. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Напомним, что ранее озвучивалась цифра в 87 млрд руб.

Законопроект об областном бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов был одобрен членами регионального правительства. Прогнозы на расходы бюджетных средств в Свердловской области в 2021 г. составляют 299,7 млрд, большая часть из которых (60%) традиционно пойдет на развитие социальной сферы – 200,5 млрд. Это на 13 млрд больше, чем в текущем году. 77,2 млрд руб. пойдет на финансирование образования, 81,2 – на социальную политику, 26,2 – на здравоохранение, 12,9 – на физическую культуру и спорт и 3 млрд – на культуру.

Законопроект об областном бюджете на 2021 год и плановый период будет внесен губернатором Евгением Куйвашевым в Заксобрание Свердловской области, где работа над основным финансовым документом региона продолжится.