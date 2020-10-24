24 Октября 2020
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В сентябре рост смертности в Москве замедлился

Ситуация со смертностью в Москве, как общей, так и из-за коронавируса, почти стабилизировалась. Такой вывод следует из обнародованных данных столичного Департамента здравоохранения по итогам сентября.
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За месяц в Москве умерли 11 159 человек. Это чуть больше, чем было в августе, хотя превышение над прошлогодним уровнем составило 15% (в августе превышение было 14%). При этом коронавирус был основной или сопутствующей причиной смерти в 1569 случаях (в августе - 1347), что составляет 14% от всех смертей. Как и в предыдущие месяцы, с коронавирусом связан практически весь рост смертности.

В августе рост смертности в Москве значительно увеличился (14% против 7% в июле). Таким образом, в сентябре он почти перестал расти.

Ситуация со смертностью в столице лучше, чем по России в целом, где рост смертности можно ожидать не менее 20% год к году. Правда, в октябре должно произойти ухудшение, но еще непонятно, в каких пропорциях это случится в Москве и регионах.

Напомним, в августе смертность в России стала минимальной с мая, но, судя по текущей динамике, таковой и останется как минимум в ближайшие месяцы. При этом коронавирусом объяснено только около половины роста смертности. Вторая половина вызвана другими причинами, в том числе, как полагает "Лига защитников пациентов", ограничительными мерами властей.

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В сентябре рост смертности в Москве замедлился

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Теги: коронавирус, смертность, Москва



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