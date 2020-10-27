27 Октября 2020
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Политика В России
Валдай, Путин (2020) | Фото: Valdai Discussion Club

Путин поручил учитывать коронавирус при планировании ожидаемой продолжительности жизни

Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября утвердил перечень поручений. В частности, при определении ежегодных целевых значений показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ) исходить из текущей ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, Правительство продемонстрировало свою неадекватность в новом проекте единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, куда, уже зная о существенном росте смертности в 2020 году, заложило плановый показатель ОПЖ на 2020 год на прошлогоднем уровне 73,3 года. Это невозможно, так как ОПЖ напрямую зависит от уровня смертности во всех возрастах и, соответственно, от общей смертности. При ее росте она снижается. А в 2020 году в России можно ожидать роста смертности минимум на 10%, что станет наибольшим с начала 1990-х.

Также в документе предписано при согласовании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения предоставить высшим органам власти регионов возможность самостоятельно определять организационную модель оказания первичной медико‑санитарной помощи с учетом территориальных, демографических, инфраструктурных и иных особенностей.

По нашим расчетам, в 2020 году ОПЖ в России снизится примерно на 2 года. Снижение произойдет во всех странах, где из-за коронавируса выросла смертность.

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Путин поручил учитывать коронавирус при планировании ожидаемой продолжительности жизни

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Теги: ожидаемая продолжительность жизни, Владимир Путин



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