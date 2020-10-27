Новый суточный рекорд COVID-смертности в России – умерло 320 человек
За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 844 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4312
Санкт-Петербург - 721
Московская область - 496
Нижегородская область - 369
Архангельская область - 312
Ростовская область - 311
Свердловская область - 287
Красноярский край - 277
Воронежская область - 276
Забайкальский край - 228
Республика Бурятия - 217
Иркутская область - 215
Алтайский край - 214
Республика Коми - 206
Ульяновская область - 203
Волгоградская область - 197
Хабаровский край - 197
Ханты-Мансийский АО - 194
Саратовская область - 192
Омская область - 191
Томская область - 190
Мурманская область - 189
Ставропольский край - 187
Новосибирская область - 183
Ямало-Ненецкий АО - 181
Приморский край - 181
Республика Саха (Якутия) - 177
Кемеровская область - 175
Оренбургская область - 174
Пензенская область - 171
Пермский край - 154
Самарская область - 151
Республика Алтай - 147
Кировская область - 146
Республика Крым - 146
Брянская область - 139
Челябинская область - 138
Тверская область - 137
Тюменская область - 135
Ленинградская область - 129
Республика Хакасия - 128
Орловская область - 122
Удмуртская Республика - 121
Краснодарский край - 120
Астраханская область - 119
Курская область - 117
Ивановская область - 111
Псковская область - 110
Амурская область - 109
Ярославская область - 108
Тульская область - 105
Костромская область - 104
Белгородская область - 103
Рязанская область - 103
Смоленская область - 103
Калужская область - 100
Республика Калмыкия - 99
Владимирская область - 95
Вологодская область - 94
Республика Карелия - 93
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Калининградская область - 89
Сахалинская область - 87
Республика Дагестан - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Тамбовская область - 85
Республика Башкортостан - 85
Липецкая область - 83
Новгородская область - 81
Курганская область - 77
Республика Тыва - 75
Республика Адыгея - 70
Республика Мордовия - 65
Севастополь - 62
Чувашская Республика - 60
Республика Северная Осетия - 56
Республика Ингушетия - 53
Камчатский край - 50
Магаданская область - 50
Республика Марий Эл - 49
Республика Татарстан - 45
Еврейская АО - 40
Чеченская Республика - 10
Ненецкий АО - 5
Чукотский АО - 2