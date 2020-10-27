27 Октября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Новый суточный рекорд COVID-смертности в России – умерло 320 человек

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 844 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4312

Санкт-Петербург - 721

Московская область - 496

Нижегородская область - 369

Архангельская область - 312

Ростовская область - 311

Свердловская область - 287

Красноярский край - 277

Воронежская область - 276

Забайкальский край - 228

Республика Бурятия - 217

Иркутская область - 215

Алтайский край - 214

Республика Коми - 206

Ульяновская область - 203

Волгоградская область - 197

Хабаровский край - 197

Ханты-Мансийский АО - 194

Саратовская область - 192

Омская область - 191

Томская область - 190

Мурманская область - 189

Ставропольский край - 187

Новосибирская область - 183

Ямало-Ненецкий АО - 181

Приморский край - 181

Республика Саха (Якутия) - 177

Кемеровская область - 175

Оренбургская область - 174

Пензенская область - 171

Пермский край - 154

Самарская область - 151

Республика  Алтай - 147

Кировская область - 146

Республика Крым - 146

Брянская область - 139

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Новый суточный рекорд COVID-смертности в России – умерло 320 человек

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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