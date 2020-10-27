Новый суточный рекорд COVID-смертности в России – умерло 320 человек

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 844 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровело 1 158 940 человек.