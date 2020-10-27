27 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Ресторан &quot;Субботица&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Просчитываем варианты": в Свердловской области пока не будут закрывать бары, клубы и рестораны

Власти Свердловской области решают, как выполнить новые рекомендации Роспотребнадзора по ограничению работы заведений из-за распространения коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор Павел Креков.
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Напомним, сегодня Роспотребназдор рекомендовал запретить работу баров, клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00. Также под запретом с завтрашнего дня оказались развлекательные мероприятия по всей стране.

"Мы будем дополнительно прорабатывать этот вопрос. Эта тема обсуждалась. Сразу скажу, что в эту категорию не войдут места, связанные с питанием и расположенные в районе аэропорта и вокзалов – их это не коснется. Что касается всего остального, то мы сейчас просчитываем варианты, каким образом это решение выполнить", - сообщил Павел Креков.

По его словам, в этом есть "определенная санитарная логика".

"Сейчас вместе с санитарными врачами мы прорабатываем, как именно и с каких пор эта мера будет использоваться", - добавил вице-губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве уже отказались закрывать бары и клубы по рекомендации Роспотребнадзора.

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"Просчитываем варианты": в Свердловской области пока не будут закрывать бары, клубы и рестораны

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Теги: бары, клубы, закрытие, Роспотребнадзор, Креков



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