В России введен всеобщий масочный режим

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Всем россиянам рекомендовано носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Кроме того, ведомство запретило работу баров, клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00. Также под запретом с завтрашнего дня развлекательные мероприятия по всей стране.

Напомним, накануне в России было выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах – это новый рекорд с начала эпидемии. Во многих регионах переполнены больницы, морги. Роспотребнадзор считает, что в феврале-марте следующего года можно ждать нового подъема эпидемии.