Полная неадекватность: Правительство собирается при резком росте смертности сохранить ожидаемую продолжительность жизни

В новом проекте единого плана Правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года скорректирована ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении. Если год назад планировалось, что она достигнет 73,9 лет, то сейчас планируется, что ОПЖ сохранится на прошлогоднем уровне 73,3 лет. Это поражает прежде всего своей неадекватностью и безграмотностью, потому что год уже заканчивается и по данным за 8 месяцев динамика однозначно свидетельствует о самом большом с начала века падении ОПЖ по итогам года.

Читайте также: В сентябре рост смертности в России ускорился

ОПЖ рассчитывается как сумма вероятностей дожития до каждого однолетнего возраста и напрямую зависит от уровня смертности во всех возрастах. При росте смертности эти вероятности уменьшаются, а с ними падает и ОПЖ. Правда, в условиях старения населения, что имеет место в настоящее время, возможна ситуация, что относительная смертность по возрастам и ОПЖ удерживаются на постоянном уровне, в абсолютное число смертей немного растет из-за увеличения доли стариков. Так было, например, в 2004-2005 гг., когда ОПЖ выросла на 0,06 года, но абсолютное число смертей за год тоже незначительно выросло. Однако это возможно в очень небольших пределах.

По итогам 2020 года, как уже ясно из динамики смертности, ее рост составит около 10% по сравнению с 2019 годом и может превысить 2 млн, чего не было с 2010 года. В этих условиях ОПЖ сократится очень сильно. По нашим оценкам, падение составит до двух лет. Это станет сильнейшим падением после 1993 года , когда ОПЖ упала почти на три года.

К 2030 году ОПЖ должна достичь 78 лет, что представляется уже гораздо более проблематичным, чем ранее. И точно не в состоянии остановить "естественную" убыль населения, на что рассчитывают в Правительстве. Там ожидают, что к этому времени убыль станет нулевой, но это возможно только при резком увеличении миграции.

Интересно, что ответственной за выполнение показателя ОПЖ указана вице-премьер Татьяна Голикова. Но понесет ли она реальную ответственность, когда будет озвучено, насколько сильно упала ОПЖ по итогам 2020 года? Правительство снова показывает свою полную неадекватность в вопросах демографии.

Добавим, что ростом продолжительности жизни среди россиян постоянно бравировали российские чиновники в обоснование повышения пенсионного возраста. "Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы "80+", - говорил экс-премьер-министр Дмитрий Медведев в 2018 году. По его словам, сейчас люди не просто живут дольше, но и дольше остаются активными, "многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих еще дети даже не выросли".