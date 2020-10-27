27 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
решетка в автомобиле полиции (2020) | Фото: Андрей Ветров

Осужденный за нападение на экс-главу киргизской диаспоры в Екатеринбурге не добился смягчения приговора

Зарылбек Эгембердиев, осужденный по делу об убийстве с разбойным нападением на бывшего главу киргизской диаспоры в Екатеринбурге, не смог добиться смягчения приговора.
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Преступление, напомним, было совершено 2 июля прошлого года: неизвестные с огнестрельным оружием напали на мужчину 1965 года рождения, в результате тот был убит. Жертвой стал экс-глава киргизской диаспоры Камчыбек Каримов, в последнее время занимавшийся бизнесом.

Было возбуждено уголовное дело, основной версией следствие посчитало нападение и последующее убийство с целью завладения денежными средствами. Недавно одному из фигурантов был вынесен приговор: Зарылбек Эгембердиев получил восемь лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на год.

Осужденный обжаловал это решение. Его апелляция была рассмотрена сегодня, 27 октября.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в части срока заключения приговор не изменен. Также Эгембердиев просил изменить ему режим отбывания наказания с особого на строгий. Однако суд внес уточнение, что совершенное преступление является рецидивом и имеет статус особо опасного, а потому смягчение режима невозможно.

Также суд исключил из приговора решение о том, что Эгембердиев обязан выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Как сообщало Накануне.RU, сами уральские киргизы не увидели межнациональной подоплеки в убийстве своего бывшего лидера.

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Осужденный за нападение на экс-главу киргизской диаспоры в Екатеринбурге не добился смягчения приговора

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Теги: приговор, апелляция, Каримов, облсуд



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