Осужденный за нападение на экс-главу киргизской диаспоры в Екатеринбурге обжаловал приговор

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Осужденный за нападение на экс-главу киргизской диаспоры в Екатеринбурге обжаловал приговор

В Екатеринбурге вынесен приговор одному из обвиняемых по делу об убийстве с разбойным нападением на бывшего главу киргизской диаспоры. Осужденный уже обжаловал это решение.
Читайте также:

Напомним, преступление было совершено 2 июля прошлого года у дома №22 по улице Калинина в уральской столице: неизвестные с огнестрельным оружием напали на местного жителя 1965 года рождения. В результате мужчина был убит.

Жертвой стал экс-глава киргизской диаспоры Камчыбек Каримов, в последнее время занимавшийся бизнесом. Было возбуждено уголовное дело. Основной версией следствие посчитало нападение и последующее убийство с целью завладения денежными средствами.

Недавно одному из фигурантов дела был вынесен приговор. По информации Орджоникидзевского районного суд Екатеринбурга, Зарылбек Эгембердиев был признан виновным в разбое, ему назначено восемь лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на год.

По данным электронной картотеки Свердловского областного суда, осужденный подал апелляцию на приговор. Ее рассмотрят 27 октября.

Как сообщало Накануне.RU, сами уральские киргизы не увидели межнациональной подоплеки в убийстве своего бывшего лидера: они посчитали преступление бытовым. У Каримова остались жена и трое детей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Осужденный за нападение на экс-главу киргизской диаспоры в Екатеринбурге обжаловал приговор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: диаспора, убийство, приговор, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2019 14:23 Мск Уральские киргизы не увидели межнациональной подоплеки в убийстве своего бывшего лидера
Ранее 03.07.2019 13:28 Мск В СКР назвали главную версию по делу об убийстве экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети