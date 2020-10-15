Осужденный за нападение на экс-главу киргизской диаспоры в Екатеринбурге обжаловал приговор

В Екатеринбурге вынесен приговор одному из обвиняемых по делу об убийстве с разбойным нападением на бывшего главу киргизской диаспоры. Осужденный уже обжаловал это решение.

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Напомним, преступление было совершено 2 июля прошлого года у дома №22 по улице Калинина в уральской столице: неизвестные с огнестрельным оружием напали на местного жителя 1965 года рождения. В результате мужчина был убит.

Жертвой стал экс-глава киргизской диаспоры Камчыбек Каримов, в последнее время занимавшийся бизнесом. Было возбуждено уголовное дело. Основной версией следствие посчитало нападение и последующее убийство с целью завладения денежными средствами.

Недавно одному из фигурантов дела был вынесен приговор. По информации Орджоникидзевского районного суд Екатеринбурга, Зарылбек Эгембердиев был признан виновным в разбое, ему назначено восемь лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на год.

По данным электронной картотеки Свердловского областного суда, осужденный подал апелляцию на приговор. Ее рассмотрят 27 октября.

Как сообщало Накануне.RU, сами уральские киргизы не увидели межнациональной подоплеки в убийстве своего бывшего лидера: они посчитали преступление бытовым. У Каримова остались жена и трое детей.